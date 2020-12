Barcellona, Ansu Fati diventa socio del club

Ansu Fati si lega ancor di più al Barcellona, diventando socio del club

Ansu Fati, giovane prodigio del Barcellona e del calcio spagnolo, si lega ancor di più al alla squadra catalana. Come annunciato infatti dallo stesso club, il calciatore è diventato ufficialmente un membro del Barcellona.

Così facendo, Ansu Fati potrà prendere parte alle vicende politiche della società. Non potrà, però, votare per le prossime elezioni del presidente dato che per farlo bisogna essere membri da almeno un anno.