Barcellona, caso Araujo: il difensore si ferma a tempo indeterminato per problemi personali

Barcellona, Araujo si ferma: stop a tempo indeterminato per il centrale uruguaiano, motivazioni personali. I dettagli

Hansi Flick ha chiarito in conferenza stampa la seconda esclusione consecutiva di Ronald Araujo dalla lista dei convocati del Barcellona, alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid. «Araujo non è pronto. È una situazione privata e vi chiedo rispetto», ha dichiarato l’allenatore, confermando che il difensore centrale non prenderà parte al big match.

L’uruguagio era già rimasto fuori contro l’Alaves, ufficialmente per un virus intestinale, dopo l’espulsione rimediata nella pesante sconfitta di Champions League contro il Chelsea. Anche stavolta non è stato convocato e, pur presente al centro sportivo, non ha partecipato agli allenamenti con i compagni. La sensazione è che il giocatore stia vivendo un momento complicato e abbia deciso di prendersi una pausa per ritrovare serenità e stabilità.

Secondo Marca, l’espulsione contro il Chelsea rappresenta solo la punta dell’iceberg di un periodo difficile. Gli agenti del calciatore si sono recati alla Ciudad Deportiva per confrontarsi con il club e chiarire la situazione. Intanto, lo spogliatoio blaugrana ha mostrato pieno sostegno ad Araujo, in attesa che sia lui stesso a spiegare nei prossimi giorni le ragioni di questa inattesa assenza.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

