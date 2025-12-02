 Barcellona, caso Araujo: il difensore si ferma a tempo indeterminato per problemi personali
Connect with us

Barcellona News

Barcellona, caso Araujo: il difensore si ferma a tempo indeterminato per problemi personali

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

clasico

Barcellona, Araujo si ferma: stop a tempo indeterminato per il centrale uruguaiano, motivazioni personali. I dettagli

Hansi Flick ha chiarito in conferenza stampa la seconda esclusione consecutiva di Ronald Araujo dalla lista dei convocati del Barcellona, alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid. «Araujo non è pronto. È una situazione privata e vi chiedo rispetto», ha dichiarato l’allenatore, confermando che il difensore centrale non prenderà parte al big match.

L’uruguagio era già rimasto fuori contro l’Alaves, ufficialmente per un virus intestinale, dopo l’espulsione rimediata nella pesante sconfitta di Champions League contro il Chelsea. Anche stavolta non è stato convocato e, pur presente al centro sportivo, non ha partecipato agli allenamenti con i compagni. La sensazione è che il giocatore stia vivendo un momento complicato e abbia deciso di prendersi una pausa per ritrovare serenità e stabilità.

Secondo Marca, l’espulsione contro il Chelsea rappresenta solo la punta dell’iceberg di un periodo difficile. Gli agenti del calciatore si sono recati alla Ciudad Deportiva per confrontarsi con il club e chiarire la situazione. Intanto, lo spogliatoio blaugrana ha mostrato pieno sostegno ad Araujo, in attesa che sia lui stesso a spiegare nei prossimi giorni le ragioni di questa inattesa assenza.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Related Topics:

Barcellona News

Kane-Barcellona, il centravanti vestirà la maglia blaugrana? Ecco la chiarezza della punta stessa

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

7 giorni ago

on

25 Novembre 2025

By

Kane Classifica marcatori Champions League 2025/2026
Continue Reading

Barcellona News

Messi, un ritorno toccante al Camp Nou: la storia tra passato e presente (e forse un ritorno?)

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 settimane ago

on

13 Novembre 2025

By

Messi
Continue Reading