Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta

Barcellona, i blaugrana hanno piazzato questo baby colpo in vista dell’estate. Di chi si tratta e cosa sta succedendo

Il Barcellona non smette di guardare al domani e piazza un colpo importante in prospettiva. Mentre la stagione attuale entra nella sua fase più calda, la dirigenza catalana lavora sottotraccia per assicurarsi i migliori talenti del panorama europeo, fedele alla sua filosofia che mixa i prodotti della Masia con lo scouting internazionale di alto livello. L’ultima perla destinata a vestire la maglia blaugrana risponde al nome di Jesse Bisiwu.

I dettagli dell’operazione: accordo a un passo

Secondo quanto riportato in esclusiva dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, il club catalano è ormai vicinissimo alla chiusura dell’affare. Non si tratta però di un rinforzo immediato: l’operazione è stata impostata per la prossima estate. Bisiwu, che ha appena compiuto 18 anni, si trasferirà in Catalogna a partire da luglio 2026, andando a rinforzare la batteria degli esterni offensivi per la stagione 2026/2027.

Chi è Jesse Bisiwu: il nuovo crack belga

Ma chi è il ragazzo che ha stregato gli osservatori del Barça? Jesse Bisiwu è un’ala sinistra di proprietà del Club Brugge. Dotato di una velocità fulminea e di un dribbling ubriacante, Bisiwu è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione in Belgio. Nonostante la giovanissima età, ha già mostrato lampi di classe pura che suggeriscono un potenziale da top player. Il suo arrivo permetterà al Barcellona di avere un’alternativa fresca e tecnicamente dotata sulla corsia mancina, capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.

La strategia del Barcellona

L’acquisto di Bisiwu conferma la strategia del club: anticipare la concorrenza dei club di Premier League e del PSG arrivando sui giovani talenti prima che la loro valutazione diventi proibitiva. Assicurarsi un 2008 di questo calibro significa pianificare il ricambio generazionale senza svenarsi, puntando sulla valorizzazione tecnica. I tifosi culers possono sorridere: il futuro della fascia sinistra sembra essere in ottime mani (e ottimi piedi).