Barcellona, Koeman sorride: Coutinho disponibile contro l’Atletico

Coutinho si mette alle spalle l’infortunio alla coscia e torna a disposizione del Barcellona per la sfida di Liga contro l’Atletico Madrid

Il Barcellona ritrova Coutinho per il big match di domani in campionato contro l’Atletico Madrid. Il fantasista brasiliano è stato inserito nella lista dei convocati da Koeman per la gara contro l’undici allenato da Simeone.

L’ex Inter, Liverpool e Bayern Monaco era fermo da alcune settimane per una lesione muscolare al bicipite della coscia sinistra e aveva saltato anche il match di Champions League contro la Juventus a Torino. Out invece nella lista anti-Atletico Busquets, Umtiti, Araujo e Ansu Fati.