Barcellona, occhi puntati su Mikayil Faye: la Cremonese di Nicola può rilanciarlo

Barcellona, occhi puntati sul giovane Mikayil Faye: la Cremonese del tecnico Davide Nicola può rilanciarlo in Serie A

Il Barcellona segue con grande attenzione l’evoluzione di Mikayil Faye, giovane difensore centrale senegalese classe 2004, cresciuto nella squadra riserve blaugrana e oggi in prestito alla Cremonese in Serie A. Il giocatore è arrivato in Italia dal Rennes con la formula del prestito, e il club catalano mantiene sia un diritto di riacquisto sia il 30% su una futura rivendita del cartellino.

L’operazione è strategica per il Barça, che sperava di monetizzare dalla cessione del promettente centrale. Tuttavia, le prestazioni altalenanti di Faye nella scorsa stagione hanno rallentato queste aspettative.

Dal Rennes alla Cremonese: un’occasione di riscatto

Al Rennes, dopo un avvio incoraggiante sotto la guida di Jorge Sampaoli – tecnico argentino noto per il suo calcio offensivo e intenso – Faye ha visto ridursi drasticamente il minutaggio. L’esonero di Sampaoli e l’arrivo di Habib Beye, ex difensore senegalese e nuovo allenatore, hanno cambiato le gerarchie: il giovane centrale è sceso in campo solo tre volte nel 2025, finendo ai margini del progetto tecnico.

Il trasferimento alla Cremonese, neopromossa in Serie A, rappresenta quindi un’opportunità cruciale per rilanciare la carriera. La squadra lombarda, guidata da un progetto ambizioso, ha iniziato la stagione con due vittorie su due e punta a consolidarsi nella massima serie.

Ruolo chiave accanto a Jamie Vardy

Faye dovrebbe avere un ruolo di primo piano nella retroguardia grigiorossa, giocando al fianco di Jamie Vardy, esperto attaccante inglese ex Leicester City, arrivato in estate per portare leadership e gol. La presenza di un campione navigato come Vardy potrebbe aiutare il giovane senegalese a crescere anche in termini di mentalità e gestione della pressione.

Gli interessi del Barcellona

Per il club di Joan Laporta, la situazione è delicata: la crescita di Faye è fondamentale per valorizzare la quota del 30% sulla futura rivendita. L’auspicio è che la Cremonese non eserciti la clausola di acquisto fissata a 10 milioni di euro, così da mantenere aperta la possibilità di un ritorno in Catalogna o di una cessione più redditizia.

Se Faye saprà sfruttare questa stagione, il suo nome potrebbe tornare a circolare tra i grandi club europei, trasformando un momento di stallo in un trampolino verso il calcio che conta.