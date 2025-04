Barcellona, rapporti tesi tra Flick e tre giocatori: tensione nello spogliatoio blaugrana

Barcellona, rapporti tesi nello spogliatoio tra il tecnico Flick e tre giocatori finiti ai margini della squadra: ecco cosa è successo

A pochi giorni dalla semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter, il Barcellona si ritrova a gestire un clima esplosivo nello spogliatoio. La vittoria per 4-3 sul Celta Vigo ha infatti lasciato, come riportato da Sport, strascichi pesanti, con tensioni sempre più evidenti tra l’allenatore Flick e alcuni giocatori. Ferran Torres, Ansu Fati ed Héctor Fort hanno manifestato il loro malcontento per motivi legati al minutaggio e alle scelte tecniche del mister, complicando ulteriormente la gestione di un gruppo già sotto pressione nella corsa al titolo con il Real Madrid.

Il caso più eclatante è quello di Ansu Fati, furioso per essere rimasto in panchina nonostante un lungo riscaldamento: ha reagito con gesti plateali e il suo rapporto con Flick sembra ormai compromesso, al punto che si parla di una possibile rottura a fine stagione. Anche Héctor Fort ha mostrato segni di insofferenza, rifiutando il saluto del tecnico dopo essere stato escluso ancora una volta. Infine, Ferran Torres ha reagito malamente alla sostituzione nonostante una buona prestazione, dando segnali evidenti di frustrazione. Un quadro complesso che rischia di minare la serenità del Barça in un momento chiave della stagione.