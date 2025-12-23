Barcellona, allarme totale per Flick! La situazione non lascia dubbi per i catalani - Calcio News 24

Barcellona, allarme totale per la squadra blaugrana. La situazione non lascia dubbi sui catalani

L’allarme rosso è scattato in casa Barcellona dopo la conferma della grave lesione al ginocchio sinistro di Andreas Christensen. Il difensore danese dovrà restare ai box per circa quattro mesi, una tegola pesante che ha costretto la dirigenza sportiva, di concerto con il tecnico Hansi Flick, a rivedere i piani immediati. Si scandaglia il mercato alla ricerca di un centrale affidabile da inserire già nella finestra invernale che aprirà il 1° gennaio, anche se il club è consapevole delle difficoltà di trovare il profilo giusto a stagione in corso.

Tuttavia, le grandi manovre blaugrana riguardano soprattutto la prossima estate. Secondo Diario Sport, la direzione sportiva ha deciso che la priorità sarà l’acquisto di un difensore centrale di prima fascia, per colmare definitivamente il vuoto lasciato dalla partenza di Iñigo Martínez verso l’Arabia Saudita. Sulla lista del DS Deco figurano nomi importanti come Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund e lo spagnolo Pau Torres dell’Aston Villa, ma il vero obiettivo numero uno è Marc Guéhi.

Il centrale della nazionale inglese e del Crystal Palace è il profilo preferito per ragioni tecniche ed economiche: il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e non ha rinnovato, rendendolo un’occasione d’oro a parametro zero. Guéhi, che sarà protagonista al Mondiale con l’Inghilterra, è però nel mirino di mezza Europa. La concorrenza è spietata: il Liverpool ci aveva già provato e tornerà alla carica, mentre Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City monitorano attentamente la situazione.

Dal 1° gennaio Guéhi sarà libero di negoziare con qualsiasi club. Il suo attuale allenatore, Oliver Glasner, ha escluso una partenza a gennaio, ma l’addio estivo al Crystal Palace appare ormai certo. Il Barça dovrà muoversi rapidamente per anticipare le altre big europee.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A