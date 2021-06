Barcellona, il figlio di Koeman: «Non capisco il comportamento di Laporta...»

Ronald Koeman Jr ha parlato del futuro al Barcellona del papà

Il futuro di Ronald Koeman non è ancora sicuro sulla panchina del Barcellona. A parlarne, come raccolto dagli spagnoli di Sport, è stato il figlio Ronald Koeman Jr.

«Spero che mio padre alleni il Barcellona anche il prossimo anno, ma non dipende da me. Papà sta bene, non è preoccupato, crede in sé stesso. Tutti vogliamo che la decisione venga presa il prima possibile. Ovviamente mi auguro che possa continuare qui, se lo merita. L’anno scorso è stato strano, però ha fatto bene vincendo la Copa del Rey. Peccato per le ultime partite in cui gli è sfuggita la Liga. Laporta? È un gentleman, ma non può dire ad un allenatore che prenderanno la decisione definitiva nei prossimi 15 giorni. Non capisco la ragione».