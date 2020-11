Barcellona, si ferma Busquets: salta l’Atletico Madrid. Juve a rischio?

Altro stop nel Barcellona dopo l’infortunio grave di Ansu Fati: si ferma il faro del centrocampo blaugrana, Sergio Busquets

Ronald Koeman deve fare i conti con un altro infortunio di un titolare. Il Barcellona, infatti, ha già perso per diverso tempo Ansu Fati, appena 18enne ma già in rampo di lancio per prendersi il trono del calcio europeo.

Si registrano intanto problemi per Sergio Busquets: nel corso di Svizzera-Spagna ha rimediato una distorsione al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Sicuro il forfait con l’Atletico Madrid e resta a rischio anche la gara contro la Juve.