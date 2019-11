Barcellona, infortunio Suarez: ecco quanto starà fuori l’uruguaiano

Barcellona, infortunio Suarez: ecco quanto dovrà stare fuori l’attaccante uruguaiano dopo il problema muscolare

Brutte notizie per Ernesto Valverde e il Barcellona. Luis Suarez ha riportato un infortunio alla gamba destra nella gara contro il Leganes e dovrà stare fuori per almeno tre settimane.

Come riportato dal sito del club blaugrana, Suarez ha riportato una lesione muscolare alla gamba destra e dovrebbe rientrare proprio a ridosso della gara con l’Inter in Champions League, in programma a Milano il prossimo 10 dicembre.