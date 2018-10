Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la sconfitta con il Barcellona: queste le sue parole

Al termine del match Luciano Spalletti si è presentato ai microfoni di Sky Sport, dove ha analizzato la sconfitta per 2-0 contro il Barcellona: «Non siamo stati abbastanza coraggiosi nel far girare palla: nel primo tempo, ad esempio, non siamo mai riusciti a tenerla. Ma non è un problema di singoli, se però disputiamo una partita in cui non si capisce cosa vogliamo fare è un vantaggio per gli avversari. Rispetto alla bella prestazione del derby non siamo stati in grado di eludere il pressing del Barcellona: con la pressione alta che facevamo avremmo dovuto essere più bravi nel cercare l’uomo libero». In chiusura Spalletti ha parlato anche della situazione nel girone: «La classifica è bella, grazie anche al pareggio tra Psv e Tottenham. Tuttavia se vogliamo essere una squadra da grandi ambizioni non possiamo pensare di dipendere dagli altri».