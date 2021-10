Barcellona, Koeman ha le ore contate. Contatti tra Laporta e Xavi

Destino che appare segnato per Ronald Koeman. Il presidente del Barcellona avrebbe contattato Xavi per la panchina

Stando a quanto riferito dal giornalista spagnolo Gerard Romero, Joan Laporta, presidente del Barcellona, avrebbe intensificato i contatti per il ritorno in Catalogna di Xavi, ma stavolta nelle vesti di allenatore.

L’ex centrocampista ha un contratto con l’Al-Sadd fino al 2023, ma tornare in blaugrana è il suo obiettivo dichiarato. Destinato all’esonero Ronald Koeman, che ormai pare non avere più l’appoggio dello spogliatoio e della dirigenza, nonostante le parole dello stesso Laporta dei giorni scorsi. Superata, invece, la concorrenza rappresentata da Andrea Pirlo, in cerca di una panchina dopo l’esonero con la Juve.