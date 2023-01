Barcellona, Laporta: «Dembelé e de Jong non sono in vendita»

Le parole di Joan Laporta, presidente del Barcellona, sulla situazioni legata ad Ousmane Dembelé e Frankie de Jong

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a Cadena Ser.

PAROLE – «PSG su Dembélé? Non è in vendita nemmeno per 70 milioni, affronteremo il tema del rinnovo quando sarà il momento. Siamo soddisfatti anche di de Jong e Ter Stegen, non sono in vendita. Diversi club sono interessati a Frenkie ma non vogliamo cederlo. A gennaio nessun movimento, a meno che non si presenti un’occasione inaspettata».