Barcellona Pedri: «Come mi vedo tra 10 anni? Calvo, almeno spero»

Barcellona, Pedri risponde alla domanda come si vede tra dieci anni: la sua risposta: «Calvo, ho sempre voluto esserlo»

Pedri è alle prese con il recupero dopo il brutto infortunio subito con la Spagna, ma intanto il centrocampista del Barcellona è approdato su The Residency, piattaforma social dove chattare con i calciatori. Tra le domande che gli hanno posto, una finisce “in testa” alle curiosità. Di seguito le sue parole.

COME SI VEDE TRA 10 ANNI – «A 31 anni mi vedo giocando a calcio e, poco dopo, calvo. Non so perché, ho sempre desiderato diventare calvo».

RITORNO E ALTRE DOMANDE – «Ritorno in campo? Non c’è una data precisa, ma tutto prosegue per il meglio e spero di recuperare presto. Le cose migliori di quest’annata del Barcellona? I giovani, Lamine Yamal e Pau Cubarsì su tutti. Quale sarà la finale di Champions League? Penso Barcellona-Manchester City, anche se pure Barcellona-Real Madrid non sarebbe male»