Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, ha parlato di Paul Pogba negando offerte estive per il centrocampista che, a suo dire, resterà per molto tempo al Manchester United

Paul Pogba al Barcellona? A smentire trattative in corso o passate ci pensa il presidente blaugrana Josep Bartomeu. Il numero uno del club catalano, nel corso di un’intervista a The Times, ha dichiarato: «Ho letto di rumors, ma non solo su Pogba. La verità però è che nessun club vuole privarsi dei suoi giocatori migliori. Non c’è l’interesse di fare più soldi vendendo, si vuole vincere e generando introiti. Pogba penso che retserà ancora per molto tempo al Manchester United».

Bartomeu ha poi parlato anche di Messi e dell’ex allenatore Pep Guardiola: «Contratto in scadenza di Messi nel 2021? Penso che lavoreremo con lui anche oltre quella data. Lui non vuole andarsene e noi vogliamo farlo diventare un uomo da un solo club in carriera, il nostro. Poi non vogliamo sicuramente vendere i nostri migliori giocatori. Guardiola? E’ un genio e per lui le porte di casa sono sempre aperte. Nel 2012 nessuno gli disse di andare via, anzi gli proposi di restare a guidare la cantera».