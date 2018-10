La Juventus segue Paul Pogba. L’ultimo assist per il ritorno del francese può arrivare da Sir Alex Ferguson: i dettagli

Paul Pogba è ai ferri corti con José Mourinho ma non solo. Il portoghese è in crisi e potrebbe anche essere esonerato in caso di ko con il Valencia e il centrocampista francese potrebbe giovare dell’addio del tecnico. Il Manchester United avrebbe già allacciato i contatti con Zinedine Zidane e questo secondo alcuni potrebbe cambiare gli scenari in casa United ma secondo Tuttosport il futuro del Polpo è sempre più lontano da Old Trafford, indipendentemente dal futuro dello Special One, e potrebbe tornare alla Juventus.

Pogba sarebbe in rotta con l’ambiente Manchester e anche Sir Alex Ferguson è stufo di lui. Cosa c’entra Sir Alex? L’opinione dell’ex manager avrebbe ancora un peso importante, importantissimo, all’interno della società inglese e l’ex tecnico avrebbe consigliato ai dirigenti di vendere il Polpo perché «crea solo guai». Un assist importante per la Juventus, per due motivi: lo United potrebbe mettere in vendita il centrocampista francese sempre nel mirino dei bianconeri, inoltre, in questo scenario, il prezzo del cartellino potrebbe calare sensibilmente. Sir Alex dunque è pronto a servire un assisti importante alla Juventus: la Vecchia Signora ripensa al Polpo Paul Pogba.