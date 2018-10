Barcellona-Real Madrid highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 10ª giornata della Liga 2018/2019

Barcellona-Real Madrid: al ‘Camp Nou‘ va in scena il ‘Clasico‘ numero 210 in gare ufficiali, valido per la per la 10ª giornata della Liga 2018/2019. Blaugrana primi in classifica nel campionato spagnolo con 18 punti in 9 partite, blancos settimi con 14 e reduci da quattro gare consecutive senza vittorie in Liga.

La partita di Barcellona vede un ‘Clasico’ senza Messi e Cristiano Ronaldo in campo dopo dieci anni: da una parte l’argentino, infortunato e indisponibile per varie settimane, dall’altra l’asso portoghese oggi faro della Juventus di Allegri. Al ‘Camp Nou’ è di nuovo Barcellona-Real: blaugrana per tentare la fuga in testa alla classifica, blancos per non recuperare terreno verso le prime posizioni. Ecco gli highlights e i gol della supersfida:

BARCELLONA-REAL MADRID 1-0 – Subito Coutinho! Apertura magistrale di Rakitic che serve Jordi Alba che scarica dietro per l’accorrente Coutinho.

BARCELLONA-REAL MADRID 2-0 – Suarez si procura e trasforma il rigore per fallo di Varane sull’uruguaiano. Angolatissimo il tiro dell’ex Liverpool che raddoppia il vantaggio blaugrana.

BARCELLONA-REAL MADRID 2-1 – Marcelo piomba su un pallone vagante all’interno dell’area e batte il portiere con un tiro centrale.

BARCELLONA-REAL MADRID 3-1 – Sergi Roberto con precisione mette in area un pallone liftato. Luis Suarez riesce a segnare di testa mandando il pallone in rete sulla destra.

BARCELLONA-REAL MADRID 4-1 – Luis Suarez aggancia un passaggio in area e scodella il pallone alle spalle di Thibaut Courtois uscito forse troppo dai pali.

BARCELLONA-REAL MADRID 5-1 – Arturo Vidal dopo uno splendido cross schiaccia di testa al centro della porta segnando. Ottimo tempismo nella sua giocata