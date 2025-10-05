Barcellona, secondo ko consecutivo: crollo 4-1 a Siviglia. Segna anche Sanchez nel poker rifilato dagli andalusi alla squadra di Flick

Un crollo inatteso, un 4-1 che fa malissimo. Il Barcellona di Hansi Flick incassa la sua prima, rumorosa sconfitta in campionato, cadendo a Siviglia sotto i colpi di una squadra sempre più sorprendente, allenata da Matias Almeyda. Un passo falso che arriva nel momento peggiore: dopo il ko in Champions contro il PSG e a poche settimane dal primo Clásico della stagione contro il Real Madrid, ora a +2 in classifica.

La serata da incubo dei blaugrana è iniziata con il più classico dei gol dell’ex: a sbloccare la partita è stato Alexis Sánchezsu calcio di rigore. A nulla è servito il primo gol in Liga di Marcus Rashford, che aveva momentaneamente riacceso le speranze. Il Siviglia, infatti, ha dilagato con le reti di Romero, Carmona e Akor Adams. A rendere la sconfitta ancora più amara, c’è il rigore fallito da Robert Lewandowski nel finale, un errore che avrebbe potuto riaprire la partita sull’1-2 e che invece ha sancito la resa.

Una serata storta, condizionata anche dalle pesanti assenze in attacco di Raphinha e Lamine Yamal, con quest’ultimo ora in una corsa contro il tempo per recuperare in vista della sfida al Real Madrid del 26 ottobre.

La sconfitta interrompe una striscia di 10 risultati utili consecutivi del Barça contro gli andalusi. Per la squadra di Flick, la sosta per le nazionali arriva in un clima di grande preoccupazione. Non solo per una sconfitta pesante, ma per la fragilità mostrata da una squadra che, per la prima volta in stagione, sembra aver perso tutte le sue certezze.