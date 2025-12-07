Barcellona, grandissima vittoria in quel di Siviglia. Una goleada tanto decisiva per la squadra catalana. Il punto

Colpo grosso del Barcellona a Siviglia. In una partita pirotecnica dai due volti, i blaugrana espugnano il campo del Betis per 5-3 e lanciano un messaggio forte al campionato. La vittoria permette alla squadra di Hansi Flick di riportarsi momentaneamente a +4 sul Real Madrid, atteso stasera dalla sfida casalinga contro il Celta Vigo.

La gara è stata un ottovolante: il Barça ha dominato per oltre un’ora, ribaltando l’iniziale svantaggio firmato Antony e mettendo in mostra una potenza offensiva devastante. Nel finale, tuttavia, un brusco calo di tensione – complici le massicce rotazioni in vista dell’imminente impegno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte – ha permesso agli andalusi di accorciare le distanze. Il tecnico tedesco Flick preferisce comunque guardare il bicchiere mezzo pieno: «Sono molto contento dei miei giocatori. Siamo sulla strada giusta e dopo le buone prestazioni recenti, l’obiettivo ora è battere l’Eintracht martedì».

Il mattatore assoluto della serata è stato Ferran Torres, autore di una splendida tripletta. «L’importante era vincere su un campo così difficile. Voglio continuare a mettere in difficoltà l’allenatore nelle sue scelte», ha dichiarato l’attaccante valenciano. A completare la “manita” ci hanno pensato la sorpresa Roony, titolare inatteso, e il solito Lamine Yamal su rigore. Assente per un affaticamento muscolare Raphinha, che dovrebbe comunque recuperare per l’Europa.

Con il Barcellona sereno, la pressione si sposta ora tutta sulla Casa Blanca. Xabi Alonso, alla vigilia del match contro il Celta, chiede al suo Real Madrid continuità e lucidità, indicando la recente vittoria di Bilbao come potenziale punto di svolta. «Vogliamo fare una partita completa al Bernabéu», ha detto il tecnico basco, rassicurando poi l’ambiente sulla propria tenuta mentale di fronte alle critiche: «So dove mi trovo e le esigenze del club. Serve calma, autocritica senza punirsi troppo, e concentrarsi sull’essenziale per costruire qualcosa di importante».