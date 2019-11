Il tecnico del Barcellona Valverde ha parlato della scelta di mettere in panchina Griezmann: «Avevo deciso di cambiare qualcosa»

Ernesto Valverde ha spiegato in conferenza stampa la scelta di escludere dai titolari Antoine Griezmann, arrivato in estate dall’Atletico Madrid non senza polemiche.

«Ha giocato tante partite e avevo deciso di cambiare qualcosa. Capita…», questo il commento dell’allenatore del Barcellona sulla stella francese.