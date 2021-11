Barcellona, Xavi e l’ultimatum a Dembelè

Il neo tecnico del Barcellona Xavi crede in Dembelè, ma allo stesso tempo gli ha dato un ultimatum viste le sue recenti prestazioni

Dall’arrivo al Barcellona di Xavi sono cambiate diverse cose. Non è cambiata la situazione di Ousmane Dembelè, che dopo aver incassato la fiducia del tecnico, ora avrebbe avuto l’ultimatum dallo stesso.

Come scrive As, infatti, il tecnico crede nelle qualità dell’ex Borussia Dortmund e vorrebbe vedere in campo le prestazioni facendo cambiare idea alla società riguardo ad una sua possibile cessione. Ora sta al classe ’97 dimostrare di poter restare in blaugrana.