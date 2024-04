Barcellona, Burgos: «Yamal? Magari finisce ad un semaforo»

Le parole di German Burgos, ex vice di Simeone, su Lamine Yamal che scatena l’indignazione sia del Barcellona che del PSG

Hanno fatto scalpore le frasi di German “El Mono” Burgos, ex vice di Simeone, durante la telecronaca di PSG-Barcellona su Movistar riferite a Lamine Yamal. «Occhio che se non gli va bene finisce a un semaforo», una battuta che non è piaciuta ai blaugrana, ma anche ai calciatori del PSG, che in solidarietà con gli avversari hanno deciso di non presentarsi ai microfoni della rete spagnola. Sia Movistar che Burgos hanno voluto chiarire l’avvenuto.

MOVISTAR – «Saranno intraprese le misure opportune per garantire che episodi del genere non si ripetano. Condanniamo qualsiasi forma di discriminazione e non permetteremo certi commenti a nessuno dei dipendenti o collaboratori vincolati alla nostra piattaforma».

BURGOS – «Non era mia intenzione offendere nè Lamine Yamal, nè il Barcellona, nè i giocatori, la Uefa o la piattaforma Movistar Plus dove lavoro. Nel fare il mio commento ho scelto di fare una battuta ma senza voler tirare in ballo alcuna etnia o classe sociale. La mia intenzione non era quella di denigrare Lamine Yamal, anzi. Il calcio unisce tutti, non fa discriminazioni sulla base del sesso, della razza, della religione, dell’età o dell’orientamento sessuale ed è questo quello in cui credo».