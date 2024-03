Barella, un gol da record con l’Italia: il centrocampista come Totti

Barella ha segnato il gol del 2-0 contro l’Ecuador con un bellissimo cucchiaio e ha eguagliato il record di Totti con l’Italia

Il centrocampista infatti, come ha scritto la Gazzetta dello Sport, ha segnato il suo nono gol in azzurro proprio come l’ex capitano della Roma. Il giocatore dell’Inter ci ha messo, però, cinque gare in meno (53 vs 58).