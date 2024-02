Bari contro i De Laurentiis, contestazione e striscione dei tifosi

Negli ultimi giorni l’umore della piazza di Bari si è risvegliato con contestazione e uno striscione contro i De Laurentiis

Le parole di Aurelio in conferenza a Napoli non sono andate giù a nessuno, nemmeno a Luigi, proprietario dei pugliesi. Già i risultati in Serie B non stanno aiutando sul campo, negli ultimi giorni è stato esonerato Marino ed è arrivato Iachini, e ora se ci si mette anche la società potrebbe diventare un finale di stagione duro. I tifosi hanno esposto uno striscione: «Filmauro presenta: padre contro figlio».