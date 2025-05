Bari, ultima chiamata per i playoff: domani mattina rifinitura e poi partenza per Cittadella

Il Bari al lavoro per la sfida al Cittadella: una vittoria per raggiungere l’obiettivo Playoff: domani rifinitura e poi partenza

Il Bari di mister Moreno Longo è ancora in corsa per centrare matematicamente i playoff, con la sfida di venerdì contro il Cittadella che potrebbe rivelarsi decisiva. Tuttavia, il destino dei biancorossi non dipende solo da loro, ma anche dai risultati degli altri campi, visto che ci sono ancora due partite da giocare (6 punti in palio) e almeno sei o sette squadre coinvolte in un fazzoletto di punti. Nonostante ciò, la preparazione del Bari prosegue. Di seguito il comunicato del club.

COMUNICATO – «Penultima seduta di allenamento per i biancorossi in vista della sfida al Cittadella di mister Dal Canto, in programma a partire dalle 20:30 di venerdì 9 maggio sul terreno del ‘Tombolato’. Dopo un prologo in sala video, la seduta di questa mattina si è svolta sul terreno dello Stadio: riscaldamento tecnico e mobilità articolare in avvio, quindi esercitazioni tattiche a tutto campo seguite da lavoro specifico sullo sviluppo dell’azione offensiva finalizzata alle conclusioni a rete. Per domani è in programma una seduta di rifinitura mattutina, quindi la squadra partirà per il Veneto nel primo pomeriggio»