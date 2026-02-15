Torino, Baroni in conferenza post Bologna: «Fiducia dalla società, non possiamo abbassare la testa. Fischi? Vi dico cosa ne penso»

Marco Baroni in conferenza stampa, le dichiarazioni del tecnico granata ai margini di Torino Bologna 1-2, l’intervento del mister granata

Il Torino affonda e perde un’altra partita, l’ennesima davanti al proprio pubblico. Se non fosse che oggi, causa la protesta del tifo organizzato, il pubblico non fosse praticamente presente al Grande Torino. Mister Marco Baroni – in ogni caso – guarda avanti, o almeno ci prova, e conferma la fiducia della società nei suoi confronti. Vediamo un estratto del suo intervento in conferenza stampa ai margini dell’incontro valido per la giornata numero 25 di Serie A.

La conferenza stampa Marco Baroni dopo Torino Bologna:

Buonasera mister Baroni. Un’altra brutta prestazione, come si spiegano questi continui cali?

«Ci siamo trattenuti nello spogliatoio per toccare proprio alcuni argomenti. Ci sono tante situazioni, la squadra patisce un po’ la situazione ma non è un alibi, anzi, deve responsabilizzarci ancora di più. Non è stata una prestazione all’altezza di ciò che volevamo. Al di là di questo poi dopo il gol sono venute fuori le fragilità per cui dobbiamo trovare la chiave»



Quello che stupisce è stata la mancanza di reazione. Quanto la preoccupa?

«Sicuramente , il Toro pensava a un campionato diverso, adesso siamo in una situazione che non ci piace. Ho molta più esperienza nel lottare per la salvezza. Con le difficoltà che ti presenta un percorso così. Noi dobbiamo mettere la testa lì dentro con attenzione e unità. E lì che ci dobbiamo ritrovare. Io come vi ho detto sono il responsabile, ma sono anche quello che vuole trovare le soluzioni»

Alcuni tifosi le hanno riservato dei fischi… Ora pensate a nuovo ritiro?

«No, in questo momento non ne abbiamo parlato. Prenderemo tutto in considerazione, il desiderio è quello di trovare altre prestazioni che ti devono portare a uscire dalle difficoltà. Sui tifosi? E’ comprensibile. Assolutamente»

Buonasera Baroni. La chiedo ancora se la società le ha confermato la fiducia?

«Sì, abbiamo parlato, sia coi ragazzi che col direttore. Io sono cosciente della situazione. Non sono contento, in primis mi sento responsabile della classifica. Ma ho sempre lottato per questo: sono convinto di venirne a capo».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



C’ è stato un confronto in spogliatoio. Che risposte ha ricevuto? Che feedback è emerso?

«C’era grande rammarico, grande dispiacere e grande sconforto. Come ho detto: in queste situazioni o abbassi la testa e scappi, oppure la alzi e affronti le difficoltà»