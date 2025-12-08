Baroni prima di Torino Milan: «Simeone e Paleari in panchina per questo motivo. Anjorin? La scelta ricade su di lui perché l’ho visto meglio. Oggi voglio vedere questo»

Baroni prima di Torino Milan: le parole del tecnico granata a Sky nel pre partita della quattordicesima giornata di Seriea A sulle scelte di formazione

Nel prepartita di Torino Milan, il tecnico granata Marco Baroni ha presentato ai microfoni di Sky Sport la sfida contro il Milan, soffermandosi sulle condizioni di Simeone e Paleari e sulla decisione di lanciare Anjorin dall’inizio.

SIMEONE E PALEARI – «Sia Simeone che Paleari vengono in panchina ma non sono disponibili, me lo hanno chiesto loro e sono molto contento. Dobbiamo fare una gara di livello».

Baroni ha spiegato come i due giocatori volessero comunque prendere parte alla sfida, pur non essendo arruolabili, un segnale di attaccamento al gruppo particolarmente apprezzato dal tecnico.

LA PRIMA DI ANJORIN – «La scelta di Anjorin è perché l’ho visto sempre meglio in queste settimane, oggi lo voglio vedere dal primo minuto, ci serve per far rifiatare chi ha sempre giocato».

L’allenatore ha confermato la volontà di dare spazio al talento inglese, protagonista di una crescita costante negli allenamenti e ora chiamato a mostrare il proprio valore dal primo minuto.

Baroni ha concluso evidenziando la necessità di una prova intensa, compatta e disciplinata per affrontare un Milan di grande qualità e ritmo.