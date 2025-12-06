Torino, caos totale! Non rischia soltanto Baroni se le cose non dovessero migliorare. Il punto

Pressioni crescenti in casa granata. Il futuro di Baroni e Vagnati a rischio se il Torino non reagisce

Il momento che sta attraversando il Torino è delicatissimo e potrebbe presto trasformarsi in una vera resa dei conti interna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, se la squadra non dovesse riuscire a invertire rapidamente la rotta, non sarebbe in discussione soltanto la posizione dell’allenatore Marco Baroni, ma anche quella del direttore sportivo Davide Vagnati, figura chiave del progetto granata degli ultimi anni.

Il Torino, infatti, sta vivendo un periodo di risultati altalenanti che ha generato malumori nella tifoseria e una crescente preoccupazione all’interno della dirigenza. Baroni, chiamato in estate per dare una nuova identità alla squadra, non è ancora riuscito a raggiungere la continuità necessaria per riportare i granata nelle zone più tranquille della classifica. Le prestazioni, spesso disordinate e caratterizzate da poca incisività offensiva, hanno alimentato dubbi sulla solidità del percorso tecnico.

Ma, secondo il quotidiano sportivo, la situazione non riguarderebbe solo l’allenatore: anche Vagnati sarebbe finito sotto osservazione. Il mercato estivo del Torino, ritenuto da molti non del tutto sufficiente nei reparti chiave, potrebbe diventare uno degli elementi principali di discussione qualora i risultati non dovessero migliorare. La proprietà vuole risposte immediate e una reazione che riporti entusiasmo e competitività.

Il futuro del Torino, quindi, sembra legato alle prossime partite, considerate fondamentali per ridare stabilità all’ambiente. Una svolta convincente potrebbe rasserenare i rapporti interni e allontanare l’ipotesi di cambi drastici, mentre ulteriori risultati negativi rischierebbero di aprire una crisi profonda, con conseguenze significative per entrambi i protagonisti, Baroni e Vagnati.

La sensazione è che il destino del club granata passi, ora più che mai, dai prossimi novanta minuti: il Torino non può più permettersi passi falsi.

LEGGI ANCHE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A