Atalanta-Inter e il “gabbiano” Musa Barrow: che gaffe su Premium! – VIDEO

Musa Barrow gabbiano? Non proprio: dopo Atalanta-Inter, su Premium va in onda una scena piuttosto comica con il dg Marino e, protagonista indiretta, la giovane punta

La partita tra Atalanta e Inter è finita da pochi minuti ed è tempo di interviste. Musa Barrow ancora non lo sa, ma sarà protagonista indiretto di una delle gaffe più comiche degli ultimi tempi. Il direttore generale della Dea Umberto Marino viene chiamato di fronte alle telecamere per parlare del pari della squadra. A Premium gli chiedono di Barrow e lui snocciola le qualità del giovane calciatore. A un certo punto, dallo studio arriva una domanda particolare: «Perché lo soprannominate “Il gabbiano?». La risposta di Marino, visibilmente sorpreso, non si fa attendere: «Mah, il ragazzo è del Gambia, qualcuno avrà detto “gambiano”».

Musa Barrow gabbiano o gambiano? A ben vedere, più la seconda ipotesi. Un fraintendimento è alla base di una delle scene più simpatiche viste in tv quest’anno. Subito dopo la gaffe, i giornalisti di Premium Sport se la sono cavata cambiando argomento, ma sui social è stato tutto documentato e già sbeffeggiato da più parti. Curiosamente, una delle ultime scenette più divertenti per la tv calcistica italiana, aveva riguardato proprio un gabbiano. In molti ricorderanno la pazza domanda di un tifoso a Mario Sconcerti: «Cosa fai se ti entra un gabbiano in casa?». Di sicuro l’Atalanta sa cosa fare se entra il gambiano: dargli la palla, Barrow promette benissimo.

Perché il soprannome è gabbiano?

No lui è gambiano. Addio pic.twitter.com/l4yazAu93R — Mattia Zucchiatti (@Mzucchiatti95) 14 aprile 2018

Premium

Dallo studio: “Come mai chiamate Barrow il gabbiano?”

Marino (dg): “Gabbiano? Ma in realtà il ragazzo è del Gambia, per cui qualcuno avrà detto gambiano!”

Dallo studio: “Ah”. — Pasquale Guarro (@Ngoppejammeja) 14 aprile 2018