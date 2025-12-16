Bartesaghi in Premier? Una big del campionato inglese potrebbe decidere di mettere sul tavolo una proposta per il terzino del Milan

Bartesaghi potrebbe lasciare il Milan e andare a firmare in Premier League. Non è da escludere una proposta importante per il terzino rossonero

Il giovane terzino Bartesaghi, protagonista con una doppietta nell’ultimo match contro il Sassuolo, sta attirando l’attenzione anche oltre i confini italiani. Secondo le ultime indiscrezioni, alcuni club della Premier League potrebbero monitorare il giocatore in vista della sessione di calciomercato di gennaio, aprendo scenari di valutazioni sorprendenti per la dirigenza rossonera.

Il calciomercato Milan invernale, infatti, non riguarderà soltanto gli arrivi: oltre ai due prestiti già programmati e all’inserimento di giovani prospetti, la società dovrà valutare con attenzione eventuali offerte per i propri talenti. In questo contesto, il nome di Bartesaghi è emerso come uno dei più interessanti, considerando le sue qualità tecniche e la capacità di incidere anche in fase offensiva, come dimostrato nel match contro il Sassuolo.

Secondo il giornalista Luca Bianchin, la dirigenza del Milan mantiene alta la guardia sulle proposte provenienti dall’estero: “Nelle scorse settimane, ad esempio, si è scritto di un possibile interesse di club esteri per Bartesaghi. Al momento, nulla di concreto”, ha spiegato. Tuttavia, l’attenzione su giocatori come Bartesaghi è significativa, perché rappresentano elementi giovani con ampi margini di crescita e potenziale valorizzazione futura.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il discorso su Bartesaghi evidenzia come il Milan non voglia farsi trovare impreparato. Il club deve bilanciare le esigenze tattiche di Stefano Pioli, le ambizioni del giocatore e le eventuali offerte economiche che potrebbero arrivare da fuori Italia. Un’offerta importante, se valutata attentamente, potrebbe portare la società a considerare una cessione strategica senza compromettere il progetto tecnico.

Nonostante l’interesse estero, per ora non ci sono trattative ufficiali su Bartesaghi, e la priorità del Milan rimane quella di consolidare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Il terzino, grazie alle prestazioni convincenti e alla capacità di contribuire sia in difesa sia in attacco, si conferma un talento su cui la società punta a lungo termine.

In conclusione, il nome di Bartesaghi continua a essere associato a possibili scenari di mercato intriganti. La finestra di gennaio potrebbe rappresentare un momento cruciale sia per eventuali rinforzi sia per valutare l’interesse di club esteri su giovani promesse. Il Milan, pur monitorando con attenzione il mercato, dovrà ponderare con equilibrio le eventuali offerte per Bartesaghi, tenendo conto delle esigenze tecniche, dello sviluppo del giocatore e della strategia futura del club.