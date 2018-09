Barzagli svela: «È la mia Juve più forte. CR7? Sa come vincere le finali»

Andrea Barzagli, difensore della Juventus, ha parlato della nuova annata, del futuro e di Cristiano Ronaldo

Andrea Barzagli non ha dubbi: questa è la Juve più forte da quando veste la maglia bianconera. E probabilmente, aggiungiamo noi, e una delle più forti di sempre. Il difensore bianconero ha ricevuto il premio Scirea e ha parlato di Cristiano Ronaldo, della Champions e non solo: «CR7 non segna? E’ la minor preoccupazione perché quando inizierà a segnare non smetterà più di farlo. Ha dimostrato nel corso della sua carriera di saper segnare e non abbiamo dubbi a riguardo. E’ un piacere allenarsi con lui. Trasmette energia e grande voglia di lavoro, è un qualcosa in più nello spogliatoio».

Prosegue Barza raccontando ancora Ronaldo: «Mi ha impressionato la cattiveria con cui affronta gli allenamenti, in ogni esercizio, anche nelle sfide di cross e tiri, che si fanno scherzando: questo non vuole mai perdere. E la dice lunga sul suo carattere e sulla voglia di essere sempre il numero uno. Dev’essere un qualcosa che trascina tutta la squadra». Poi sugli obiettivi: «È la Juve più forte degli ultimi anni, non dico bugie, almeno sulla carta: ma poi conta il campo e quello che vinci, i trofei. Come sempre. Champions? In questi anni, abbiamo lavorato per essere al livello delle più forti, e l’abbiamo pure dimostrato nelle ultime quattro stagioni, anche se abbiamo perso due finali. Ora abbiamo un giocatore che sa come vincere le finali ma dobbiamo dare tutti un qualcosa in più per vincerla: la Champions è sempre un po’ particolare, non è una competizione semplice, ma va a momenti e devi sfruttare le occasioni».