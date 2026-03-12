Bastoni Barcellona, l’allarme dalla Spagna per l’Inter: Deco ha incontrato l’agente del difensore! Lo scenario

Bastoni Barcellona, l’allarme dalla Spagna per l’Inter: Deco ha incontrato l’agente del difensore nerazzurro! Occhio allo scenario per l’estate

L’Inter potrebbe vivere una vera e propria rivoluzione in estate, con diversi giocatori della rosa di Cristian Chivu finiti nel mirino di grandi club europei. Tra i possibili partenti figura Alessandro Bastoni, difensore centrale che da tempo attira l’attenzione del Barcellona. La sua situazione è monitorata con interesse, e come riferito da Sport, ci sono già stati contatti tra il giocatore e il club catalano.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Il Barcellona pronto a trattare per Bastoni

Secondo quanto riportato da Sport, Deco, l’ex giocatore del Barcellona e ora dirigente, ha incontrato l’agente di Bastoni all’inizio di quest’anno. L’incontro aveva lo scopo di comprendere le intenzioni del difensore e sondare la possibilità di un trasferimento a giugno. La discussione sembra essere andata molto bene, con Bastoni che si sarebbe dichiarato disponibile a trasferirsi al club blaugrana. Tuttavia, le trattative con l’Inter potrebbero essere complicate. Il club nerazzurro chiede una cifra superiore ai 70 milioni di euro per il centrale italiano, ma il Barcellona ritiene che esistano margini per abbassare il prezzo finale, anche se al momento non è stato ancora avviato un negoziato ufficiale. La questione verrà trattata con priorità dopo le elezioni al Barcellona, ma la trattativa sembra promettere sviluppi positivi.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Un futuro incerto per Bastoni

Il contratto di Bastoni con l’Inter è ancora valido, ma il difensore classe 1999 potrebbe essere tentato dalla possibilità di affrontare una nuova esperienza in un club di prestigio come il Barcellona. Le trattative sono ancora in fase preliminare, ma la situazione sembra destinata a evolversi nei prossimi mesi. Con il Barcellona pronto a fare sul serio, l’Inter dovrà decidere se cedere Bastoni, uno dei suoi difensori più affidabili, o se trattenerlo per rinforzare ulteriormente la squadra.

Il futuro del difensore potrebbe, quindi, essere un tema caldo nelle prossime settimane, con il mercato estivo che si preannuncia ricco di trattative anche per i nerazzurri.