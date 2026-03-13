Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano per farne il leader della nuova difesa blaugrana. La rivelazione

Bastoni Barcellona, il progetto di Deco punta a strappare all’Inter il difensore simbolo della nuova generazione. Il punto

Le manovre di mercato dell’Inter potrebbero presto intrecciarsi con le ambizioni internazionali del Barcellona. Alessandro Bastoni, centrale mancino apprezzato per eleganza, visione e qualità nell’impostazione, è diventato l’ossessione di Deco: l’ex fantasista portoghese, oggi direttore sportivo blaugrana, lo considera il profilo ideale per rilanciare la difesa catalana in vista della prossima stagione. A rivelarlo è Matteo Moretto, intervenuto ai microfoni di Radio Marca, secondo cui il club spagnolo avrebbe inserito il numero 95 nerazzurro in cima alla lista delle priorità.

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L’eventuale trattativa resta però in stand-by, in attesa dell’esito delle elezioni presidenziali che ridisegneranno gli equilibri societari del Barça. L’interesse, tuttavia, è ormai conclamato. Bastoni, pilastro della squadra guidata da Cristian Chivu, non avrebbe chiuso la porta a un possibile trasferimento, lasciando aperto uno scenario che potrebbe animare le prossime settimane di mercato.

BASTONI BARCELLONA – «È una questione di mercato che dipende dalle elezioni. Deco vuole Bastoni, sarebbe il suo obiettivo principale. Bastoni è a conoscenza dell’interesse del Barça e non ha chiuso la porta; non ha detto sì al Barça, perché sarebbe un’affermazione forte, ma questa possibilità lo affascina molto».