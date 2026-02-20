Bastoni Inter, quante richieste dall’estero! Il club alza il muro: delineata la strategia per il rinnovo. Ecco quali squadre erano interessate a lui

Archiviate le recenti polemiche nate durante l’infuocato derby d’Italia contro la Juventus e il discusso caso legato a Pierre Kalulu, Alessandro Bastoni torna prepotentemente al centro del progetto dell’Inter. Il suo apporto risulta fondamentale non soltanto per il presente, ma soprattutto per la programmazione del futuro. Nonostante la serataccia vissuta in coppa contro il Bodø, il difensore ha dimostrato grandissima maturità scusandosi pubblicamente per l’episodio con il transalpino. Questo gesto ha rinsaldato ulteriormente il legame con una società che lo considera assolutamente incedibile, ponendolo come base fondante della rosa.

Secondo quanto appurato in queste ore da TMW, la macchina operativa della dirigenza nerazzurra si è già messa in moto. Tra i mesi di aprile e maggio inizieranno i colloqui ufficiali per prolungare il contratto del classe 1999, attualmente in scadenza nel 2028. L’obiettivo primario della Beneamata è estendere il prezioso legame fino all’estate del 2030, respingendo in partenza ogni pericolosa sirena proveniente dal mercato inglese. Nonostante il forte apprezzamento manifestato da top club come Manchester United e Liverpool, e i vecchi sondaggi del Tottenham, il club milanese ha eretto un muro. La società meneghina non baratterebbe mai il suo “braccetto” sinistro, nemmeno di fronte a clamorose offerte intorno ai 70-80 milioni di euro.

Il giocatore, ormai diventato uno dei carismatici vice-capitani insieme ai compagni Nicolò Barella e Federico Dimarco, rappresenta un elemento tattico cardine per lo scacchiere di Cristian Chivu. Con la compagine lombarda saldamente a quota 61 punti in classifica, la ferma volontà comune è quella di proseguire il vincente cammino insieme senza dubbi. Il Biscione vuole consolidare in modo netto lo status del proprio beniamino, blindandolo con fermezza per confermarlo come pilastro assoluto della difesa di domani.