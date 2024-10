Bayer Leverkusen-Eintracht: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Allianz Arena andrà in scena la sfida di Bundesliga Bayern Monaco-Stoccarda: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Allianz Arena di Monaco si giocherà la gara valevole per la 7ª giornata di Bundesliga tra Bayer Leverkusen-Eintracht. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Wirtz, Terrier; Boniface. Allenatore: Alonso.

EINTRACHT (4-4-2): Kaua Santos; Kristensen, Tuta, Theate, Nkounkou; Ebimbe, Larsson, Dahoud, Mamoush; Gotze, Matanovic. Allenatore: Toppmoller.

Orario e dove vederla in tv

Bayern Monaco-Stoccarda si gioca alle ore 15.30 di sabato 19 ottobre per la settima giornata di campionato di Bundesliga. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport Clacio . La partita sarà visibile in streaming per i clienti Sky su Sky GO e per gli abbonati NOW TV sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.