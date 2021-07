Alluvione in Germania, il Bayern Monaco dona 100mila euro in beneficenza

Il Bayern Monaco ha ufficializzato la propria donazione per far fronte alla catastrofe avvenuta in terra tedesca

Le pioggie degli ultimi giorni hanno causato una vera e propria catastrofe in Germania, in particolar modo nella zona ovest della nazione. Numerose le vittime e i disagi causati dalle alluvioni, con il club della Bundesliga che si sono subito adoperati per aiutare le popolazioni colpite con una donazione all’associazione Lichtblicke eV. Il Bayern Monaco ha ufficializzato, con un comunicato, un donazione da 100mila euro:

«FC Bayern, insieme al partner Telekom e all’1. FC Köln, dona 100.000 euro per le vittime dell’alluvione in Germania. L’importo viene diviso in tre parti dai partner, con il denaro destinato all’organizzazione ‘Lichtblicke eV’, che lo distribuirà tra le persone colpite. Sabato (calcio d’inizio 16:00 CEST) sarà presentato un assegno prima dell’amichevole dei campioni di Germania contro il Colonia a Villingen».

Oltre ai bavaresi si sono messe al lavoro anche Borussia Dortmund e Monchengladbach, che organizzeranno un’amichevole di beneficenza, mentre il Fortuna Dusseldorf ha già donato 25.000 euro. In terza serie, invece, il Kaiserslauten ha messo in vendita 300 magliette al costo base di 25 euro, con il ricavato che andrà sempre alla Lichtblicke eV