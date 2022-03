Bayern Monaco, il monito di Matthaus: «Non sottovalutare il Villareal, anche se non hanno grandi nomi. La Juve è uscita per questo!»

Il pallone d’oro Lothar Matthäus ha parlato a Sky Sports tedesco, in occasione del suo compleanno. Ecco le sue dichiarazioni sul quarto di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Villareal.

LE PAROLE – «Il Villareal possono sembrare un avversario facile ai quarti di Champions, ma devono essere affrontati con cautela. Sono una squadra molto esperta, che ha appena vinto l’Europa League e ha battuto la Juventus 3-0 in trasferta. Non hanno grandi nomi in rosa, ma altre squadre sono uscite contro di loro per averli sottovalutati».