Bayern Monaco, Ragnick sceglie l'Austria: nuovo no ai bavaresi

Ralf Rangnick ha detto no al Bayern Monaco: il Ct dell’Austria ha scelto il suo futuro e ora c’è da cercare alternative.

E’ toccato a Ralf Rangnick chiudere la porta in faccia ai bavaresi, spiegando loro, secondo la Bild, di non poter accettare il doppio ruolo di ct dell’Austria e di allenatore di club, vista la gravosità dei due fronti: un Europeo da affrontare e una squadra da costruire. De Zerbi è stato accantonato per i costi elevati visto che vorrebbe anche tutto il suo staff e Antonio Conte non scalda i cuori della società. Dopo Nagelsmann e Xabi Alonso, il futuro per la panchina dei bavaresi è un’enigma.