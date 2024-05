Fiorentina, il DATO sulle punizione è strepitoso: la classifica

Nel corso del primo tempo della gara tra Fiorentina e Napoli, Biraghi ha realizzato il momentaneo 1-1 direttamente da punizione

Alla fine è risaputo che avere un ottimo tiratore di punizione può essere un’arma in più nel corso della stagione. In quelle partite difficile e bloccate, basta una pennellata da fermo per cambiare tutto.

La Fiorentina lo sa e infatti proprio con Biraghi da punizione ha realizzato il momentaneo 1-1. Il terzino è a 6 gol su punizioni nei top 5 campionati europei dal 2021/2022. Meglio di lui solo James Ward-Prowse mentre a seguire Biraghi c’è un ex Viola come Vlahovic 5, stesso numero di Grifo del Friburgo e Savarnier del Montpellier.