Bayern Monaco, notte amara per Davies: altro infortunio. Problemi fisici pure per Musiala e Urbig. Le ultime dopo l’Atalanta

Il Bayern Monaco domina a Bergamo con un pesantissimo 1-6 che indirizza in modo quasi definitivo la corsa ai quarti di Champions League, ma la serata perfetta dei bavaresi è macchiata dall’ennesimo infortunio di Alphonso Davies. L’esterno canadese, tormentato dai problemi fisici per tutta la stagione, era entrato all’intervallo sul 3-0, ma ha dovuto lasciare il campo dopo appena 26 minuti per un nuovo guaio muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni, anche in vista dei Mondiali.

Davies, già reduce da un grave infortunio al ginocchio che lo aveva tenuto fuori per metà della scorsa annata, è apparso subito in difficoltà e ha abbandonato il campo in lacrime, consolato da compagni, staff e persino da Raffaele Palladino. Il 2000 canadese, rientrato solo a dicembre, continua a essere frenato da ricadute e piccoli stop che ne stanno limitando pesantemente l’impiego anche in questo inizio di 2026. Gli esami chiariranno l’entità del problema, ma la preoccupazione è forte.

La serata complicata del Bayern non si è fermata a Davies: anche Jamal Musiala ha accusato un problema fisico dopo essere entrato nella ripresa, costringendo la squadra a chiudere in inferiorità numerica perché Kompany aveva già esaurito i cambi. A completare il quadro, l’infortunio del portiere Jonas Urbig, portato fuori a braccia dopo uno scontro con Krstovic in occasione del gol di Pasalic. Una vittoria travolgente, dunque, ma accompagnata da una serie di campanelli d’allarme in vista del finale di stagione.

