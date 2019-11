Bayern Monaco, Kovac: «Questa sconfitta non rispecchia ciò che siamo»

Bayern Monaco, Kovac prova a spiegare nel post gara la sconfitta contro il Francoforte: ecco le sue parole sul 5-1

Il Bayern Monaco ha perso in casa dell’Eintracht con il clamoroso risultato di 5-1. Il tecnico Kovac, in conferenza stampa, ha provato a spiegare la debacle.

KOVAC – «È difficile giocare più di 80 minuti con un uomo in meno a Francoforte. Penso che abbiamo fatto bene nel primo tempo nonostante i due gol abbiamo. Naturalmente non dobbiamo perdere 5-1. La nostra prestazione di oggi non rispecchia ciò che ci aspettiamo da noi stessi».