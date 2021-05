Bayern Monaco, ecco chi è il procuratore che sta facendo impazzire i campioni di Germania

Il procuratore Pini Zahavi dopo aver trattato per il rinnovo di Alaba con il Bayern Monaco potrebbe complicare anche quello di Coman

Quello di Pini Zahavi è un nome che non può far sorridere la dirigenza del Bayern Monaco. Il procuratore, dopo aver battuto cassa per il rinnovo di Neuer e aver convinto David Alaba a lasciare i bavaresi ora potrebbe tornare di moda per trattare il contratto di un altro suo assistito.

Si tratta di Kingsley Coman, il cui accordo con il Bayern terminerebbe nel 2023. Le premesse per andare avanti ci sono tutte, m abisognerà accogliere le richieste di Zahavi che ancora una volta potrebbe rendere difficili le cose. Sport Bild riporta quest’oggi che la richiesta consisterebbe nel raddoppiare lo stipendio di Coman.