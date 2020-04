Il Bayern Monaco torna in campo: ripresa degli allenamenti per i tedeschi

Nonostante l’emergenza Coronavirus, il Bayern Monaco torna ad allenarsi. Le sedute si svolgeranno nel rispetto delle norme

Mentre le Federazioni e la Fifa cercano di capire se e come riprendere i campionati nazionali e non solo, il Bayern Monaco torna ad allenarsi. Come riporta Kicker, i bavaresi torneranno nel centro sportivo domani, lunedì 6 aprile, agli ordini di Flick.

I 21 giocatori lavoreranno nel rispetto delle norme di sicurezza: saranno infatti divisi in cinque gruppi e rimarranno separati nel corso della seduta. Inoltre, i calciatori non potranno fare la doccia nel centro sportivo.