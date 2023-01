Bayern Monaco, Salihamidzic: «Siamo molto felici che Cancelo ora giocherà per noi»

Hasan Salihamidzic, responsabile dell’area tecnica del Bayern Monaco, ha parlato dell’arrivo di Joao Cancelo. Le dichiarazioni

PAROLE – «Siamo molto felici che João Cancelo ora giocherà per l’FC Bayern. Lo abbiamo ingaggiato in prestito ora e abbiamo la possibilità di ingaggiarlo definitivamente in estate. João è un giocatore a cui pensavamo da un po’ di tempo perché apprezziamo molto le sue qualità. È l’ideale nel nostro modulo con il suo stile di gioco offensivo e il suo dinamismo, e la sua mentalità ed esperienza si adattano molto bene alla nostra squadra. Sono convinto che João ci aiuterà nelle prossime settimane e mesi in cui vogliamo vincere titoli».