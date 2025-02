Bayern Monaco, ecco il primo successo in trasferta, Kane senza limiti: 29 gol in 29 partite

Bayern Monaco, Olise e Kane confezionano la prima vittoria in Champions League in trasferta per i bavaresi: l’inglese è in media gol perfetta 29 su 29 partite

Il Bayern Monaco vince il primo round del playoff di Champions League contro il Celtic. I bavaresi erano alla ricerca del primo pieno successo in trasferta in questa edizione e arriva ai danni degli scozzesi. Apre Olise, raddoppia Kane e poi nel finale Maeda trova il gol che tiene i Bhoys in bilico nella speranza dell’impresa all’Allianz Arena.

La scena però se la prende, come sempre, Harry Kane. Il raddoppio arriva con una deviazione al volo su angolo, dove l’inglese si libera dalla marcatura e mette alle spalle di Schmeichel. Sono 29 le reti realizzate in 29 partite con una media perfetta di un gol a gara. Sabato i bavaresi affrontano il Bayer Leverkusen in un’altra trasferta: in caso di vittoria l’attaccante sarà un passo più vicino a mettere in bacheca il primo trofeo della sua carriera.