Beckham vuole Ancelotti a Miami: con lui anche James Rodriguez

Piano di mercato dal sapore italiano per David Beckham: l’ex Milan vorrebbe Ancelotti all’Inter Miami, insieme a James Rodriguez

Potrebbe ricomporsi la coppia Ancelotti–James Rodriguez, ma sfortunatamente per il Napoli, non all’ombra del Vesuvio. Come riportato da As, David Beckham vorrebbe il duo all’Inter Miami.

L’ex centrocampista di Milan e Real Madrid, prossimo presidente dell’Inter Miami ha infatti dichiarato: «Vogliamo giocatori che hanno fame, hanno giocato ai massimi livelli ma vogliono continuare a vincere». Ancelotti sarebbe il primo obiettivo di Beckham.