Beffa Cile, Sanchez: «C’è l’amaro in bocca»

Alexis Sanchez ha parlato dopo il pareggio in Cile-Colombia

Il Cile è stato raggiunto nei minuti di recupero dalla Colombia, nel 2-2 valevole per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. A parlare della partita è stato Alexis Sanchez, autore del gol del momentaneo 2-1.

«Sono felice per quanto abbiamo fatto vedere, ma c’è grande delusione per il pari. In queste occasioni serve più esperienza per portare a casa il risultato. Avevamo già subito gol nel recupero contro l’Uruguay e la cosa si è ripetuta stasera. Un 2-2 che lascia l’amaro in bocca, anche se non vanno dimenticate le tante note liete riguardanti soprattutto i più giovani. Bisogna continuare su questa strada, ma dobbiamo accelerare il processo di crescita perché il tempo è poco. In ogni caso, la Colombia ha grandi giocatori, è un avversario durissimo, e per questo sono felice per la prestazione. Ci è mancata solo la lucidità nel finale di gara».