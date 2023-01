Belardi: «Che numeri della Juventus, Szczesny è il top»

Le parole di Emanuele Belardi, ex portiere della Juventus, sulla striscia di risultati del club bianconero con Allegri

Emanuele Belardi, ex portiere della Juventus, ha parlato in esclusiva a JuventusNews24.

PAROLE – «Sono numeri importanti. La Juve anche in passato ha vinto tanto così alcune partite combattute: all’ultimo minuto, senza prendere gol. Mi viene in mente il periodo in cui c’erano Buffon con Barzagli-Bonucci-Chiellini. La Juve ha ritrovato compattezza e solidità, è una squadra concreta che ha dalla sua proprio il fatto di non subire gol. Io credo che Szczesny sia uno dei tre portieri più forti d’Europa, lo ha dimostrato anche ai Mondiali. E’ una certezza».

