Belenenses-Roma 1-3: male Rui Patricio, Pellegrini sugli scudi

Successo in amichevole per la Roma, che batte in rimonta il club portoghese. Male il portiere, che ha un gol sulla coscenza

Dzeko, Zaniolo e Borja Mayoral regalano il successo sul Belenenses a Josè Mourinho. La Roma supera in rimonta il club portoghese nella penultima amichevole prima del rientro in Italia. Giallorossi in svantaggio per via di un brutto errore di Rui Patricio, che sbaglia il controllo favorendo l’1-0 di Ndour. Lo svantaggio dura però poco, visto che al 20′ Dzeko ristabilisce la parità con un tap-in.

Nella ripresa prima Zaniolo al al 56′ e poi Borja Mayoral, imbeccato alla grande dall’assist di Mkhitaryan, vanno a segno certificando la superiorità della squadra di Josè Mourinho. Bene anche Pellegrini, in campo per quasi tutti i 90 minuti, cos’ come l’olandese Karsdorp.

IL TABELLINO

ROMA: Rui Patricio (dal 46′ Fuzato); Karsdorp (dal 86′ Reynolds), Mancini (dal 46′ Ibanez), Smalling (dal 66′ Kumbulla), Tripi (dal 46′ Calafiori); Bove (dal 46′ Mkhitaryan), Darboe (dal 46′ Diawara); Perez (dal 46′ Zaniolo), Pellegrini (dal 86′ Ciervo), El Shaarawy (dal 66′ Zalewski); Dzeko (dal 46′ Mayoral). A disp: Boer. All.: Mourinho

BELENENSES: Luiz Felipe; Tomas Ribeiro, Phete, Lukovic; Diogo Cabral, Taira, Akas, Sithole, Nilton Varela; Ndour, Cassierra. A disp.: Souza, Taira, Monteiro, Henriques, Teixeira, Xavier, Mota, Topanga, Pedro Nuno, Rafael Lopes, Ramalho, Andrè Lopes, Henrique Pires. All.: Petit

Marcatori: 15′ Ndour (B), 20′ Dzeko (R), 56′ Zaniolo (R), 85′ Mayoral (R)