Belghali Inter, l’esterno del Verona è un obiettivo per i nerazzurri a gennaio. C’è da battere questo club di Serie A

Belghali Inter, l’Inter punta sul giovane talento del Verona per rinforzare la fascia destra. Da battere la concorrenza della Juventus

L’asse di mercato tra Milano e Verona si prepara a diventare uno dei temi caldi della prossima sessione invernale. Nel mirino dell’Inter c’è Rafik Belghali, laterale destro dell’Hellas Verona che sta impressionando in questa stagione con prestazioni di alto livello. Dopo aver seguito a lungo Giovane, promettente talento brasiliano, negli ultimi giorni l’interesse nerazzurro sembra essersi spostato sul classe 2002 belga, che ha conquistato tutti con corsa, dinamismo e capacità di spingere sulla fascia destra senza dimenticare la fase difensiva.

Secondo quanto riportato da L’Arena, il nome di Belghali è ormai cerchiato in rosso sui taccuini del Presidente Beppe Marotta e del Direttore Sportivo Piero Ausilio. Il ragazzo, arrivato a Verona per circa 2 milioni di euro, ha rapidamente dimostrato di poter fare la differenza in Serie A. Le sue sovrapposizioni, la solidità difensiva e la capacità di inserirsi nei momenti chiave della manovra lo rendono il profilo ideale per puntellare la fascia destra nerazzurra, soprattutto considerando gli infortuni che stanno colpendo il reparto.

La politica dell’Hellas Verona è chiara: nessun giocatore è incedibile se arriva l’offerta giusta. Tuttavia, l’esplosione di Belghali ha fatto lievitare la valutazione del club scaligero, che oggi si aggira attorno ai 14 milioni di euro. Una cifra giustificata non solo dall’età del giocatore, ancora giovane e con ampi margini di crescita, ma anche dall’impatto immediato che ha avuto nel nostro campionato.

Un elemento da considerare per l’affondo Belghali è la Coppa d’Africa: il terzino sarà infatti impegnato con la sua nazionale a inizio 2026, un’assenza che potrebbe complicare il suo inserimento immediato nella rosa di Cristian Chivu. Nonostante ciò, il gradimento tecnico è totale: Belghali era seguito dai nerazzurri già prima del suo approdo in Italia, ma le prestazioni concrete in Serie A hanno confermato tutte le qualità evidenziate dagli scout dell’Inter.

L’operazione Belghali potrebbe quindi diventare una priorità per il mercato invernale. Il club di Viale della Liberazione punta a rinforzare il settore difensivo con un giocatore già pronto a competere ad alti livelli, garantendo al contempo prospettiva e margini di crescita. Nei prossimi giorni, la dirigenza nerazzurra valuterà le strategie per anticipare eventuali concorrenti e chiudere l’accordo con l’Hellas, portando Belghali a Milano come rinforzo chiave per la seconda parte della stagione.